Pornoactrice die avontuurtje met Trump beleefde gaat op tour en laat “iedereen zien wat hij heeft gezien”

Pornoactrice Stephanie Clifford smeedt het ijzer als het heet is: nu ze volop in de belangstelling staat vanwege haar vermeende avontuurtje met president Donald Trump, trekt ze door de Verenigde Staten met haar stripteasetour ‘Make America Horny Again’. Op die manier kan “iedereen zien wat hij heeft gezien”.

De tournee startte zaterdagavond, niet toevallig de dag waarop Donald Trump precies één jaar in het Witte Huis zit. Clifford -in de pornowereld beter bekend als Stormy Daniels- gaf acte de présence in een stripclub in Greenville (in de staat South Carolina). Gekleed in een weinig verhullende roze outfit voerde Clifford een show op, op het nummer ‘Big spender’, meldt de New York Times.

LEES OOK: Eén jaar Trump in het Witte Huis: de man die de normen voorgoed verlegde met een ongeziene stijl

De aanwezigen kregen al snel van dichtbij te zien “wat Trump zag”, want de 39-jarige pornoster drukte toeschouwers met hun gezicht tussen haar prominente borstpartij. In totaal duurde het spektakel zo’n vijf minuten.

Volgens de organisatie vliegen de tickets voor de shows de deur uit.

Avontuurtje met Trump

Clifford kwam deze maand in het nieuws toen The Wasginton Post meldde dat ze 130.000 dollar kreeg om te zwijgen over haar affaire met Trump. In een interview uit 2011, dat deze week aan het licht kwam, deed de pornoactrice het verhaal echter al uit de doeken.

Ze zou in 2006 op een avond na een golftoernooi seks hebben gehad met de huidige president van de Verenigde Staten. Zijn vrouw Melania was amper vier maanden eerder bevallen van hun zoon Barron. Volgens Clifford stelde de seks overigens niks voor. “Het was één standje. Wat kun je anders verwachten van iemand van zijn leeftijd?’’