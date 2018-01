Real Madrid legt er zeven in het mandje, maar Ronaldo steelt de show met bebloed hoofd en smartphone

Het was al een tijdje geleden dat Real Madrid nog eens zwaar had uitgehaald in La Liga, maar zondag was het nog eens zover. De Koninklijke hakte Deportivo La Coruna in de pan met 7-1, terwijl Zakaria Bakkali op de bank bleef bij de bezoekers.

De wedstrijd startte nochtans slecht voor Real, dat al lang naar zijn best vorm zoekt in de competitie. Adrián López zette Depor na 23 minuten op een 0-1 voorsprong. Nacho scoorde tien minuten later echter de gelijkmaker en Gareth Bale krulde nog voor rust de 2-1 tegen de netten.

Real Madrid keek even tegen een achterstand aan maar op het halfuur zette Nacho de scheve situatie recht! #RealMadridDépor pic.twitter.com/cljMu1HHtd — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 januari 2018

WOW! Gareth Bale krult de bal enig mooi in de winkelhaak en schiet Real zo op voorsprong! #RealMadridDépor pic.twitter.com/2sE5QsNnuM — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 januari 2018

Bale scoorde op het uur een tweede keer en tien minuten later maakte Luka Modric er 4-1 van.

GOAAAL! Gareth Bale slaat opnieuw toe en maakt er 3-1 van. #RealMadridDépor pic.twitter.com/EeILxufq5g — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 januari 2018

Ook Luka Modrić pikt een doelpuntje mee na goed voorbereidend werk van Ronaldo en Bale! #RealMadridDépor pic.twitter.com/zYEnGxoQ7M — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 januari 2018

Daarna was het moment van Cristiano Ronaldo gekomen. De Portugees scoorde twee keer op zes minuten tijd en gaf de zege van Real nog meer glans. Bij zijn tweede doelpunt werd Ronaldo echter aan het hoofd geraakt en liep hij een hoofdwonde op. Daarvan probeerde hij de schade in te schatten via een smartphone, wat uiteraard legendarische beelden opleverde. Vlak voor tijd maakte Nacho er 7-1 van.

Cristiano Ronaldo leukt de monsterzege van Real Madrid op met twee goals! Einstand: 7-1. #RealMadridDépor pic.twitter.com/7KzhmOT9RJ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 januari 2018

Foto: Photo News

Foto: AFP