In Frankrijk kennen ze de kuren van Kawashima (ex-Standard) nu ook na deze rode kaart

AS Monaco heeft zondag op de 22e speeldag in de Franse Ligue 1 thuis met 3-1 gewonnen van Metz. Youri Thielemans mocht voor het eerst na zijn maandenlange blessure de grasmat nog eens betreden.

In het Stade Louis II kwamen de Monegasken op voorsprong via een doelpunt van de Braziliaan Jorge (45e +1). Metz moest na een rode kaart van voormalig Standard-doelman Eiji Kawashima met zijn tienen voort. Dat zette de deur open voor doelpunten van Rachid Ghezzal (67e) en Rony Lopes (81e). De Senegalees Ibrahima Niane (72e) scoorde de eerreder voor de bezoekers. Youri Thielemans viel in de 81e minuut in voor Ghezzal.

Wat een doelpunt van Rachid Ghezzal ! ??2-0 ?? #ASMFCM pic.twitter.com/XQBCTJYmC8 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 januari 2018

Monaco (46 punten) wipt over Lyon naar de 3e plek. Lyon (45 punten) krijgt later op de dag leider PSG over de vloer.