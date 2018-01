Washington roept Turkije op “blijk te geven van terughoudendheid” in Syrië

De Verenigde Staten hebben hun alliantiepartner Turkije zondag gevraagd om “blijk te geven van terughoudendheid” in Syrië. De oproep komt er nadat Turkije een grondoffensief had opgestart in Afrin, een Syrische enclave die gecontroleerd wordt door Koerdische milities.

“De Verenigde Staten zijn erg bezorgd over de situatie in het noordwesten van Syrië, vooral met betrekking tot het lot van onschuldige burgers die nu geconfronteerd worden met een escalatie van geweld”, zo staat ook in de mededeling van Heather Nauert, de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Washington wil dat Ankara zich ervan vergewist dat “zijn militaire operaties van een beperkte duur en omvang blijven” en dat “burgerslachtoffers scrupuleus vermeden worden”.

Blijven steunen

Een veroordeling van de Turkse militaire actie komt er evenwel niet. “We blijven onze steun verlenen aan Turkije, onze bondgenoot binnen de NAVO en belangrijke partner in de strijd tegen de groep Islamitische Staat, om een antwoord te bieden aan de legitieme bezorgdheden op het vlak van veiligheid”, vermeldt de tekst.

De operatie van het Turkije is gericht tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) die de regio Afrin controleren. Ankara beschuldigt de YPG ervan de Syrische tak van de Koerdistaanse Arbeiderspartij (PKK) te zijn. Die laatste wordt door Turkije en zijn westerse bondgenoten als een terroristische organisatie gezien. De YPG zijn ook de ruggengraat van de Syrische Democratische Krachten (SDF), een bondgenootschap van Koerdische en Arabische strijders dat door de Verenigde Staten gesteund wordt in hun strijd tegen Islamitische Staat.