Antwerp is woedend na late tegengoal Club Brugge en heeft drastisch voorstel: “Kopen zelf wel videoref”

Antwerp was zondag op weg naar een stuntzege tegen leider Club Brugge. De Great Old leidde tot de 89e minuut met 2-0, maar gaf die voorsprong in extremis uit handen. Ruud Vormer scoorde in de extra tijd de gelijkmaker, maar deed dat uit randje buitenspel. Tot ontsteltenis van Antwerp, dat meteen een drastisch voorstel lanceert.

POLL. De ultieme gelijkmaker van Club tegen Antwerp: was het offside van Vormer?

“De clubleiding kreeg de afgelopen uren bijzonder veel bittere reacties van fans”, klinkt het op de website van de club met stamnummer één. “In de omstreden fase die leidde tot een doelpunt van de tegenstrever, signaleerde de lijnrechter dat twee spelers van Club Brugge buitenspel stonden, waarop de scheidsrechter zijn eigen lijnrechter negeerde.”

Er was geen videoref aanwezig op de Bosuil. Dit seizoen wordt die verdeeld over een aantal wedstrijden per club. Vanaf volgend seizoen is er normaal gezien bij elke wedstrijd in de Jupiler Pro League een videoref aanwezig, maar daar wil Antwerp niet op wachten.

“De clubleiding heeft bijzonder veel begrip voor die massale reactie: het is onbegrijpelijk dat voor dergelijke matchen geen videoref voorzien wordt door de Koninklijke Belgische voetbalbond. De eigenaar van de club, Paul Gheysens, laat weten dat hij zélf wel zo’n installatie wil aankopen, die permanent op de Bosuil aanwezig kan zijn.”

Veel problemen ziet Antwerp trouwens niet in deze operatie. “Het enige wat de Koninklijke Belgische Voetbalbond moet doen, is het toestel homologeren. Potentieel mistasten van de scheidsrechter kan dan simpelweg door technologie aangepakt worden op de Bosuil, een oplossing die anno 2018 blijkbaar nog niet lukt vanuit de KBVB.”

LEES OOK (N+): Spelersbeoordelingen na dramatische Antwerp-Club: drie topnoteringen bij de Great Old, pak gebuisden bij Brugge

LEES OOK: Grote teleurstelling bij Antwerp, Club in de wolken met “verdiend punt”