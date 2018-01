"Het levende bewijs dat bloeddonoren helden zijn": Nicole (59) leeft nog dankzij 896 zakjes plasma

Leuven / Rotselaar -

Ze noemt zichzelf “het levende bewijs dat bloeddonoren helden zijn”. En ze heeft recht van spreken. De 59-jarige Nicole Griffes uit Rotselaar is het gezicht van een nieuwe campagne van het Rode Kruis. Ze was vorige zomer zo ziek dat ze 896 zakjes vers plasma nodig had. Een halfjaar later is Nicole aan de beterhand.