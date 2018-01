Nergens in Vlaanderen werd zoveel geld ingezameld voor ‘Kom op tegen Kanker’ als in deze gemeente

Kortemark - Exact 129.298 euro gaven de inwoners van Kortemark gisteren aan Kom op tegen Kanker. Geen cent komt van bedrijven of de gemeente, alles komt uit de portefeuilles van de burgers zelf. Niet slecht voor een dorp van 12.500 man. “Elke vereniging doet hier iets tegen kanker. Die strijd brengt de mensen bij elkaar.”

Eerlijk: heel bruisend was Kortemark vroeger niet. Er was wel een kermis en een nieuwjaarsdrink, maar bovenal was het een samenraapsel van gehuchten à la Zarren, Werken, Handzame,... Zo’n ...