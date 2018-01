Ken (37) verloor lichaam, werk en relatie na zware val, maar vond opnieuw de liefde bij zijn verzorgster

Na een val op een trampoline was Ken Nelissen (37) alles kwijt: zijn lichaam, zijn werk, zijn relatie. Dat zijn verlamming hem een nieuwe vriendin zou opleveren, had de turnleraar uit het Eén-programma Taboe met Philippe Geubels nooit durven te dromen. “We hebben een huis, maar wonen niet samen. Dat wil ik Lindsey niet aandoen.”

Er staat nog altijd een kerstboom in de kamer van Ken Nelissen in verzorgingstehuis De Vrije Vlinder in Brasschaat. Ken lacht. “Iemand van de nachtdienst zei dat deze week ook: Ken, uw kerstboom ...