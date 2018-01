Abdellah Bijat (23), finalist Mister Gay, over het leven als holebi in moslimgemeenschap:“Jij bent geen moslim, krijg ik te horen. Maar de Koran verbiedt homoseksualiteit niet”

Dat holebi zijn in de moslimgemeenschap gevoelig ligt, bleek afgelopen zaterdag nog uit onze Grote Moslimenquête: 73 procent vindt homoseksualiteit “niet verdedigbaar”. En dat heeft Abdellah Bijat (23) aan de lijve ondervonden. Toen hij twee jaar geleden deelnam aan de Mister Gay-verkiezing, durfde hij nog amper op straat te komen. Maar hij is even kritisch voor de “te witte” holebigemeenschap. “In de brochures staan alleen blanke mannen, alsof wij er niet thuishoren.”