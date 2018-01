Paul Bocuse, de eerste chef-kok die ook een wereldster werd

Er is in de gastronomie een periode voor en een periode na Paul Bocuse, de Franse meesterchef die zaterdag vlak voor zijn 92ste verjaardag overleed. Hij leed aan Parkinson en hartkwalen. Vóór Bocuse doorbrak in de jaren 60 waren chef-koks anonieme vakmensen die niet op tv te zien waren. De Fransman, pionier van de nouvelle cuisine, was de eerste die een wereldster werd.