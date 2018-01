Barcelona en Vermaelen geven lesje in uitverdedigen, maar Rode Duivel valt dan geblesseerd uit

FC Barcelona nam het op de 20e speeldag in La Liga op tegen Betis Sevilla. Voor rust vielen er geen doelpunten maar toonden de Blaugrana wel hun technisch vernuft. Zo gaven Betis een lesje in uitverdedigen, maar lang duurde die vreugde niet. Thomas Vermaelen viel namelijk geblesseerd uit.

Onze landgenoot verbeet de pijn na een spurtje en voelde meteen aan de hamstrings. Enkele ploegmaats kwamen ongerust kijken en zagen dat het niet goed was. Vermaelen ging zitten, kreeg verzorging en werd vervangen door Samuel Umtiti. Als dat maar goed komt want Vermaelen was net aan zijn dertiende opeenvolgende wedstrijd bezig voor Barça. Barcelona bevestigde na afloop dat de Belg een probleem aan de linkerhamstring. Hij ondergaat maandag testen.

Jammer, jammer, jammer! @ThomasVermaelen moet met een blessure vroegtijdig naar de kant! #BetisBarça pic.twitter.com/4qBrnODp9Z — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 januari 2018

Het geweldige uitverdedigen van Barcelona zie je hier:

Barcelona scoorde niet in de eerste helft, maar won uiteindelijk comfortabel met 5-0. Rakitic opende de score vlak voor het uur, waarna Luis Suarez als Lionel Messi elk nog twee doelpunten in het mandje legden. Diezelfde Lionel Messi demonstreerde zijn kunnen andermaal met enkele flitsende acties, waaronder dit pareltje: