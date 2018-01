Watford stuurt trainer de laan uit en kondigt meteen opvolger aan

De Spanjaard Javier Gracia is bij de Engelse eersteklasser Watford de opvolger van de eerder op zondag ontslagen Portugees Marco Silva, zo maakte de club zondagavond bekend. De 47-jarige Gracia ondertekende een contract voor anderhalf jaar bij Watford. Voordien coachte hij teams in Rusland, Griekenland en Spanje. Zijn vorige werkgever was het Russische Rubin Kazan.

Marco Silva, die sinds vorige zomer aan het roer stond bij het team van Rode Duivel Christian Kabasele, kon slechts één van zijn laatste elf wedstrijden winnen. Zaterdag verloren de Hornets nog met 2-0 bij Leicester. In haar persbericht hekelde Watford de houding van een andere club in de Premier League, vermoedelijk Everton. “Als deze club niet eerder dit seizoen ongeoorloofd naar de gunsten van onze trainer had gedongen, was zijn focus en aandacht bij Watford gebleven.” Diverse Engelse media berichtten in november dat Marco Silva verzocht was de opvolger van de ontslagen Nederlander Ronald Koeman bij Everton te worden.