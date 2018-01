Castro en Wuytens kunnen niet stunten tegen PSV

Brussel - Zondagavond heeft leider PSV de drie punten gepakt op het veld van Heracles Almelo. Het werd 1-2 in de laatste wedstrijd van de 19e speeldag van de Nederlandse Eredivisie.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam PSV op voorsprong na een ingestudeerd nummertje op een stilstaande fase. Via Luuk de Jong trapte Steven Bergwijn de bezoekers op voorsprong. Jeff Hardeveld maakte in de 66e minuut vanop de stip gelijk. Ver in de blessuretijd konden noch Bram Castro noch Dries Wuytens verhinderen dat Luuk de Jong alsnog de drie punten pakte voor PSV.

PSV voert de tabel aan met 49 punten uit 19 wedstrijden. Heracles is 12e met 22 punten.