Olympiakos-Belgen houden punten thuis tegen 10 Xanthi-spelers

Brussel - Olympiakos heeft zondag op de 18e speeldag in de Griekse Super League met 3-0 gewonnen van Xanthi. In Turkije verloor onze landgenoot Danilo met zijn club Antalyaspor met 1-2 van Besiktas.

Met Kevin Mirallas, Silvio Proto en Bjorn Engels telde Olympiakos drie Belgen in de basis. Guillaume Gillet speelde de laatste 10 minuten mee. Karim Ansarifard opende in de 26e minuut de score vanop de stip. In de 57e minuut maakte de Iraniër zijn tweede van de avond. Xanthi speelde het laatste halfuur met tien tegen elf nadat Jorge Casado zijn tweede gele kaart had gekregen. Konstantinos Fortounis besliste de wedstrijd in de 69e minuut. Olympiakos voert het klassement aan met 41 punten. Eerste achtervolger PAOK telt er 40.

Aan de overkant van de Egeïsche Zee moest Antalyaspor op de 18e speeldag van de Turkse Super Lig de duimen leggen voor Besiktas. Het werd 1-2. De Braziliaan Charles (8e) opende vroeg de score voor de thuisploeg. Zijn landgenoot Anderson Talisca stelde met twee doelpunten (30e en 54e) de de overwinning veilig voor de bezoekers. De Belg Danilo stond 83 minuten op het veld voor Antalyaspor. Door de nederlaag zakt Antalyaspor (16e met 17 punten) onder Genclerbirligi (17 punten) naar de degradatiezone.