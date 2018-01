Van Damme komt goed weg met handsbal (en jent even later de Clubfans)

Jelle van Damme en Club Brugge, een geslaagd huwelijk zal het nooit worden. De ervaren rot van Antwerp, in het verleden onder meer actief bij Standard en aartsrivaal Anderlecht, ging halverwege de tweede helft even de Brugse supporters opjutten door een bal in hun supportersvak te gooien. Een opmerkelijk moment, Van Damme kreeg er ook geen kaart voor. Enkele minuten eerder was de flankverdediger van The Great Old al goed weggekomen toen hij een hoekschop tegen de hand gespeeld kreeg. Ref Delferière legde de bal echter niet op de stip.