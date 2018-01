Loting maakt einde aan kamperende ouders voor inschrijving middelbare school

De voorbije jaren stonden nog lange rijen ouders aan het Sint-Barbaracollege in Gent, maar vanaf dit jaar moeten ze hun kind via de computer inschrijven. Foto: fvv

Gent / Antwerpen - In Gent en Antwerpen moeten ouders die hun kind inschrijven in het middelbaar, dat voortaan via de computer doen. De twee grootste steden van Vlaanderen willen zo toestanden met kamperende ouders vermijden en de competitie tussen scholen in de kiem smoren. “We vragen al twee jaar één systeem voor heel Vlaanderen bij de minister, maar het gaat maar niet vooruit”, zegt Gents onderwijsschepen Elke Decruynaere.

Het aantal jongeren dat zoekt naar een plekje in een middelbare school neemt fel toe. De voorbije jaren was er een grote stijging in de basisscholen, maar die leerlingen sijpelen nu stilaan door naar het secundair. Vooral in de grote steden komt er zo druk op de ketel. Daarom hebben Antwerpen en Gent beslist om de inschrijvingen voortaan via de computer te laten verlopen. Voor de lagere scholen bestaat zo’n systeem al langer.

“Voor het huidige schooljaar hebben we er al 750 leerlingen in het middelbaar bijgekregen”, zegt Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open VLD). “De voorbije jaren hadden we regelmatig wachtrijen aan schoolpoorten. ­Ouders die met een caravan of tent aanschuiven, om toch maar hun kind te kunnen inschrijven in hun school naar keuze. Die wachtrijen horen niet thuis in de 21ste eeuw.”

Garantie op plaatsje

Concreet melden ouders hun kind via de computer aan bij meerdere scholen. Het systeem kiest er dan één uit op basis van die voorkeuren én toeval. “Het voordeel is dat je nu in één keer verschillende scholen kan aangeven en niet eindeloos moet bellen naar de ene school en kamperen bij de andere, zonder de garantie dat je ergens binnengeraakt”, zegt Gents schepen Elke Decruynaere (Groen). “Nu ben je er zeker van dat je kind naar één van je voorkeurscholen kan.”

Dat de toewijzing van een school vooral via loting gebeurt, vindt ook Decruynaere ongelukkig. “Maar de huidige regels laten weinig andere criteria toe.”

Dubbele inschrijving

Daarom vragen Gent en Antwerpen één systeem over heel Vlaanderen, met één vaste inschrijvingsperiode en duidelijk voorrangsregels die lokaal kunnen worden ingevuld. Dat zou overal komaf maken met kamperende ouders, dubbele inschrijvingen en de concurrentie tussen scholen in de stad en de rand.

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) zegt dat ze voorstander is van een vaste inschrijvingsperiode, maar ook dat het initiatief voor nieuwe inschrijvingsregels bij het parlement ligt. Alleen zitten die onderhandelingen daar al maanden vast. Toch maakt parlementslid Jo De Ro (Open VLD) zich sterk dat er nog deze legislatuur een (gedeeltelijke) oplossing uit de bus komt. “Want het kan en het moet veel eenvoudiger.”