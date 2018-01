Jordy Clasie mocht tegen Antwerp in de basis beginnen en had het net zoals voltallig Club Brugge lastig tegen The Great Old. Halverwege de eerste helft slaagde de Nederlander er ook in om het hoongelach van de volledige Bosuil over zich heen te krijgen. Clasie nam een bal verkeerd aan en struikelde vervolgens over het leer, wat leidde tot hilariteit in de tribunes. De middenvelder van Club kon gelukkig zonder balverlies weer rechtkrabbelen.