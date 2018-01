Politie rekent autobestuurder in na lange achtervolging: kilo’s cannabis aangetroffen in kofferbak

Brecht - De federale politie heeft een grote hoeveelheid cannabis aangetroffen in de kofferbak van een auto die op de E19, ter hoogte van Brecht, in een gracht naast de snelweg terecht was geraakt. Het voertuig werd zondagavond al een tijd achtervolgd door eenheden van de wegpolitie en het Snelle Respons Team van de lokale politie.

De bestuurder was eerder staande gehouden door agenten in de buurt van het UZA. Toen de politie vroeg om de kofferbak te openen, zei de man dat hij dat enkel in de wagen kon doen. Hij sprong vervolgens in zijn auto en vluchtte weg richting Antwerpse Ring. Ter hoogte van de Kleine Bareel reed hij door een wegblokkade die de politie had opgezet. In Brecht kwam er een einde aan zijn vlucht, toen hij door de regen begon te slippen. In zijn kofferbak troffen de speurders enkele kilo’s cannabis aan.

Foto: BFM