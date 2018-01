Anderlecht boekte op de 22e speeldag een krappe overwinning op het veld van Racing Genk. Sofiane Hanni scoorde vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Hein Vanhaezebrouck voerde na een dik uur een vervanging door maar even was niet duidelijk wie nu eigenlijk moest inkomen. Francis Amuzu... of Massimo Bruno? Die eerste had namelijk het truitje van de tweede aan.