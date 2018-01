Voor Pieter Gerkens is een wedstrijd tegen Racing Genk altijd speciaal, want de Bilzenaar genoot zijn jeugdopleiding bij de Limburgse club. Bij zijn terugkeer naar de Luminus Arena was hij misschien wat onder de indruk, want na enkele seconden miste Gerkens een enorme kans voor een open doel. Daar zal hij deze nacht ongetwijfeld nog een paar keer aan denken. Voor Gerkens eindigde de wedstrijd helaas ook in mineur, want hij moest voortijdig naar de kant met een blessure.