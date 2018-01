Selfies medeverantwoordelijk voor steeds meer meldingen van luizen op middelbare school

Luizen hebben de sprong gemaakt van de basisschool naar het middelbaar. De centra voor leerlingen­begeleiding (CLB) krijgen steeds meer meldingen van uitbraken bij middelbare scholieren. Eén van de oorzaken? Selfies. “Meisjes met lange haren die tegen elkaar aanleunen: zo maak je het de luizen wel heel makkelijk”, klinkt het.

“Wat is dat toch dit schooljaar met die frequente luizenplagen in het middelbaar? Nog nooit kwam het zo vaak voor.” Het was een leerkracht van een grote middelbare school die het bericht onlangs op Facebook plaatste. Een lokaal plaagje of is er meer aan de hand?

Toch dat laatste, blijkt uit navraag bij de koepel van de vrije CLB’s en de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg. Beide instanties bevestigen dat ze de voorbije jaren meer meldingen krijgen van luizen in het middelbaar, terwijl dat vroeger vooral basisscholen waren.

Exacte cijfers bestaan niet, maar een ­studie in Nederland bevestigt dat in de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar liefst 19 procent last heeft van de beestjes. Een pasklare verklaring is er niet, maar volgens de vrije CLB-koepel zitten selfies daar voor iets tussen.

“Meestal komen de luizen in het middelbaar van een jonger broertje of zusje, maar aangezien jongeren zoveel selfies nemen en ze daarbij tegen elkaar leunen, is het veel makkelijker voor luizen om van het ene hoofd naar het andere te springen”, zegt directeur Stefan Grielens. “Vooral de meisjes met ­lange haren hebben er last van.”

Luizenjacht

Vervelend, maar we mogen het probleem ook niet overroepen, zegt Grielens. “Vroeger hadden we het idee dat we luizen helemaal konden uitroeien en gingen we vanuit de CLB’s echt op luizenjacht. Nu heerst meer het besef dat we moeten leren leven met de beestjes. Natuurlijk moeten we voorkomen dat het tot grote uitbraken komt, maar ook ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. We roepen hen daarom op om af en toe hun kind te controleren en het te melden aan de school als het luizen heeft.” In de meeste gevallen lukt dat goed en lost het probleem zich snel op.

Wie toch met beestjes zit, gebruikt volgens de CLB’s beter geen luizenshampoos, maar de natte kam. Daarbij was je eerst het haar met een gewone shampoo, breng je dan conditioner aan en kam je het haar achtereenvolgens met een gewone en een luizenkam.