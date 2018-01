Weet jij wat al die lampjes op het dashboard van je wagen willen zeggen? Nee? Je bent niet de enige

Er hebben nog nooit zoveel waarschuwingslampjes geflikkerd in onze auto, en tegelijk is het ook nog nooit zo slecht gesteld geweest met onze kennis van al die waarschuwingen. Dat blijkt uit een enquête van VAB. “Alsjeblieft, lees het instructieboekje van je auto”, zegt Joni Junes van VAB. “Die lampjes kunnen wijzen op een ernstig probleem.”

Doe hier de test: weet jij wat deze symbooltjes op het dashboard van je auto betekenen?

“Hallo, er brandt iets op mijn dashboard. Het lijkt op een kookpot.” Of een paniekerig telefoontje dat iemand de “lamp van Aladdin” ziet branden in zijn wagen. “Onze alarmcentrale krijgt veel vaker dan vroeger die ­oproepen”, zegt Joni Junes van mobiliteitsorganisatie VAB.

VAB organiseerde een onlinetest om te peilen naar onze lampjeskennis. En uit de antwoorden blijkt dat het er bedroevend mee is gesteld. “In moderne auto’s zijn veel meer waarschuwingssignalen dan vroeger”, zegt Junes. “Ze kunnen wijzen op een ernstig ­probleem, maar dan moet je ze wel herkennen.”

Volgens VAB kun je die waarschuwingen opdelen in drie categorieën. “Bij groene of blauwe lampjes mag je blijven rijden. Bij oranje/gele mag je doorrijden maar moet je zo snel mogelijk je garage bellen. Bij rode moet je direct op een veilige plaats parkeren en hulp bellen.”

Slechts één procent herkent het symbooltje van de bandenspanning. Driekwart (77 procent) heeft geen ­benul van wat het waarschuwings­signaal voor problemen aan de katalysator betekent. Hetzelfde percentage weet totaal niet wat er moet gebeuren als het lampje voor AdBlue brandt.

“Die AdBlue zorgt ervoor dat je dieselmotor minder schadelijke stoffen uitstoot”, zegt Junes. “Maar dan moet je die vloeistof wel correct aanvullen. Eens je die melding krijgt, zit er te weinig in. Dan stel je dat het best niet te lang meer uit.”

Zes op de tien denkt dat je bij een rood olielampje – die lamp van ­Aladdin, dus – nog mag voortrijden. Niet dus. “Ook als het rode batterijlampje brandt, moet je direct stoppen”, zegt Junes. “Als je blijft rijden kan het zijn dat je V-riem of je alternator vervangen moet worden, of dat je motor beschadigd raakt en je duizend euro herstelkosten hebt in de garage.”

Wat kunnen we doen aan onze ­onwetendheid? “Lees eens het instructieboekje van je wagen. Je kan er echt gigantisch veel onheil mee vermijden”, zegt Junes. Of doe hier de test: weet jij wat deze symbooltjes op het dashboard van je auto betekenen?