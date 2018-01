Drama voor Malinovskiy: eerst elleboog incasseren, daarna huilend van het veld gestuurd

Nee, Ruslan Malinovskiy (Racing Genk) kende geen gelukkige wedstrijd tegen Anderlecht. De Oekraïener moest in de eerste helft een elleboog incasseren van Sven Kums (die ontsnapte aan rood) en liep daarbij een bloedende lip op. Malinovskiy kon zijn weg uiteindelijk verderzetten, maar daar stopte de malaise niet: de jonge middenvelder kreeg immers vroeg in de tweede helft een tweede geel karton onder de neus (en dus rood) nadat hij doorging op Saief. Een aangeslagen Malinovskiy verliet huilend het veld.

In principe was er in een videoref (VAR) voorzien voor Genk-Anderlecht. Maar tijdens Standard-STVV was er door een technisch mankement geen videoref en om het evenwicht te bewaren – elk team moet een videoref hebben in drie uit- en drie thuismatchen – werd er geschoven met het programma.

Dat was goed nieuws voor Sven Kums, want toen zijn elleboog bij een duel vol in het gelaat van Malinvoskyi belandde, kwam hij er goedkoop van af met geel. Na de match moest Malinovskyi naar het ziekenhuis om zijn mond te laten hechten. “Het was onvrijwillig”, verdedigde Kums zich. “Ik raak hem omdat ik me breed maak. Ik heb me meteen geëxcuseerd, zeker toen ik het bloed zag.”

Bij Genk vroegen ze om een rode kaart. En de frustraties werden nog erger toen net Malinovskyi na de pauze werd uitgesloten toen hij een terechte tweede gele kaart kreeg voor een fout op Saief.