Trainer AS Roma geeft definitief antwoord op de transfergeruchten rond Radja Nainggolan

Het gonst al weken van de transfergeruchten in Rome. Radja Nainggolan en Edin Dzeko zouden op het punt staan om de club te verlaten. Na het gelijkspel tegen Internazionale liet Roma-coach Eusebio Di Francesco zijn licht schijnen over de lopende zaken.

Dzeko wordt al een tijdje gelinkt aan een transfer naar Chelsea. De Blues zouden 50 miljoen euro plus een uitleenbeurt van Michy Batshuayi bieden voor de Bosniër en linksback Emerson Palmieri. Voor Nainggolan zou er Chinese interesse en een bod van 50 miljoen euro zijn. Roma zou niet weigerachtig staan tegenover een verkoop van beide heren, aldus de Italiaanse pers.

“Dzeko? Hij maakt deel uit van ons project en daarom speelde hij vanavond”, zei Di Francesco aan Premium Sport na afloop van de topper in Milaan. “Chelsea? Ik wil niet spreken over de transfermarkt maar hij is belangrijk voor ons. Nainggolan en China? Nee, die mogelijkheid bestaat gewoon niet. Radja blijft zeker bij ons. Ik ben ook blij over hoe hij de laatste tijd voor ons speelt.”

Duidelijke taal van Di Francesco. Nainggolan en AS Roma deelden overigens de punten met Inter. Het scorebord van het Guiseppe Meazza-stadion gaf 1-1 aan op het einde van de wedstrijd. Stephan El Shaarawy lobde op het halfuur de 0-1 over doelman Samir Handanovic. De Uruguayaan Matias Vecino kopte op aangeven van Marcelo Brozovic de late gelijkmaker binnen.

In de stand staat Inter op de vier plek met 43 punten. AS Roma volgt met 40 punten, maar telt een wedstrijd minder. Napoli voert het klassement aan met 54 punten.