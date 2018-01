Vrouwen en mannen zijn eindelijk evenveel waard: zelfde prijzengeld in Tour Down Under

Australië rijdt het gat dicht: de overheid van de staat South Australia heeft aangekondigd dat vrouwelijke wielrenners vanaf nu evenveel prijzengeld krijgen als de mannen.

Daryl Impey. Foto: AFP

Amanda Spratt heeft de Tour Down Under gewonnen, net als Daryl Impey. Alleen kreeg Spratt voor haar topprestatie maar een fractie van wat Impey won voor die van hem.

De overheid van South Australia heeft nu beslist dat die ongelijkheid verleden tijd moet zijn: oorspronkelijk zouden de vrouwen in totaal slechts 15.000 dollar (9.800 euro) krijgen, maar de overheid dicht het gat door daar een extra 90.000 Australische dollar (bijna 60.000 euro) aan toe te voegen. Vanaf 2019, in de volgende Tour Down Under, ligt meteen hetzelfde prijzengeld klaar voor mannen en vrouwen.

“Deze atleten staan aan de top van hun sport, en tonen professionaliteit, vastberadenheid en talent tijdens elk deel van deze zware race”, verklaarde de minister van Sport van South Australia Leon Bignell. “Het is maar eerlijk dat het prijzengeld dat zij krijgen gelijk is aan dat van hun mannelijke tegengangers voor elke etappe en voor de algemene classificatie.”

“Dit zal de eerste grote wielerwedstrijd ter wereld zijn waar er gelijkheid is tussen mannen en vrouwen, waar de beloning exact hetzelfde zal zijn”, aldus Bignell. “Ik ben trots dat wij de leiding nemen in het steunen van onze vrouwelijke atleten.”

Winnares van dit jaar Amanda Spratt noemde de beslissing alvast “een enorme stap vooruit voor gelijkheid”.

Het UCI heeft al gelijk prijzengeld geïntroduceerd voor mannen en vrouwen in de wereldkampioenschappen en wereldbekerevenementen, maar vrouwelijke renners krijgen nog steeds geen basisloon, in tegenstelling tot de mannen. Die ongelijkheid komt meer en meer onder vuur te liggen.