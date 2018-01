Ieper - In de Zonnebeekseweg in Ieper is in de nacht van zondag op maandag bij een zware brand een woning verwoest. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen naar buiten. Getuigen melden ook verschillende ontploffingen.

De brand brak uit omstreeks 4 uur maandagochtend. De hulpdiensten probeerden te vermijden dat de aanpalende woningen ook door het vuur getroffen worden. Daar is enkel blus- en rookschade. De bewoner van de woning en een buurman werden naar het ziekenhuis gebracht.