N-VA wil koppels ook buiten eigen gemeente laten trouwen

Je moet kunnen trouwen in je geboortedorp, ook als je er niet meer woont. Daar heeft N-VA-parlementslid Goedele Uyttersprot een wetsvoorstel over ingediend, schrijft Het Laatste Nieuws.

Trouwen voor de wet kan nu enkel in het dorp of de stad waar je gedomicilieerd bent. “Maar mensen hebben lang niet meer altijd een band met de plek waar ze wonen. Vaak trouwen ze liever op de plaats waar ze opgroeiden”, zegt Uyttersprot in de krant. “Ik vind dat koppels moeten kunnen trouwen waar hun hart of hun roots liggen.” Daartoe heeft ze een tijdje geleden een wetsvoorstel ingediend, maar de bespreking in de commissie Justitie laat op zich wachten.

Voor zowel CD&V als Open VLD is het voorstel bespreekbaar.