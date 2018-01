Januari, maand van de valstrikken: Club had het plots lastig en Anderlecht voetbalde beter

De voorbije twee seizoenen was januari de maand van de valstrikken. Twee jaar geleden won AA Gent op Standard (0-3) en leken de Buffalo’s rijp voor een verlenging van hun landstitel. Nope. Vorig jaar swingde Club Brugge op Sclessin (andermaal 0-3) en leek blauw-zwart klaar voor een nieuwe oppergaai. Nope. Veel waarnemers dachten na de Brugse 5-1-bekerzege tegen Charleroi voorbije dinsdag dat de race weer gelopen was. Wij maken die fout alvast niet meer.

Niet dat Club Brugge in paniek moet geraken na de amechtige prestatie van gisteren op Antwerp die in extremis nog een puntje opleverde. Maar we blijven bij wat we altijd al schreven: over de titel wordt ...