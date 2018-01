Minstens drie doden bij aanslag in Thailand

Bij een bomaanslag in Thailand zijn maandag minstens drie doden gevallen. Volgens de politie ontplofte op de markt in de stad Yala, in het zuiden van Thailand, een bom die in de benzinetank van een brommer verstopt was. De dodelijke slachtoffers zijn allen Thai.

Minstens 18 personen moesten worden overgebracht worden naar het ziekenhuis. Enkelen van hen zijn er erg aan toe. Volgens de politie zijn er geen buitenlanders bij de slachtoffers.

De juiste omstandigheden van de aanslag zijn nog niet gekend, maar vermoed wordt dat islamitische omstandigheden achter de aanslag zaten.

Yala bevindt zich op zowat duizend kilometer van de hoofdstad Bangkok, in het zuiden van het land. Daar zijn, in tegenstelling tot de rest van het overwegend boeddhistische lande, de moslims in de meerderheid. Er vinden regelmatig aanslagen plaats: sinds 2014 kwamen al meer dan 6.500 mensen om het leven.