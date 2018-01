Kampioenengeluk of gewoon verbetenheid? Club Brugge pakte al acht punten in ‘Leko-time’

Vergeet Mazzu-time, voortaan spreken we van Leko-time. Geen ploeg in België scoorde dit seizoen al zo vaak bepalende doelpunten in het slot van een wedstrijd als Club Brugge. Zoals gisteren in Antwerp met twee late goals waardoor alsnog een puntje uit de brand werd gesleept. Het geluk dat je in een kampioenenjaar moet hebben, met dank aan de verbetenheid om er tot de laatste minuut in te blijven geloven?