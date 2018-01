Eden Hazard wacht met nieuw contract bij Chelsea

Een week geleden werd hij nog gewisseld na minder dan een uur wegens “vermoeid”, zaterdag zagen we een herboren Eden Hazard. De nummer tien van Chelsea leidde samen met Willian en Michy Batshuayi zijn ploeg naar een overtuigende 0-4-zege in Brighton.

Een week geleden werd hij nog gewisseld na minder dan een uur wegens “vermoeid”, zaterdag zagen we een herboren Eden Hazard. De nummer tien van Chelsea leidde samen met Willian en Bat­shuayi zijn ploeg naar een ruime zege in Brighton.

Vloeiende bewegingen, heerlijk ééntijdsvoetbal en twee doelpunten. Hazard scoorde zijn 100ste en 101ste competitiegoal in zijn carrière: 36 doelpunten in de Ligue 1 voor Lille, 65 voor Chelsea in de Premier League.

“Voetbal is simpel. Hou de bal op de grond en probeer te spelen zoals we vandaag gedaan hebben”, blikte Hazard terug op zijn match. “Van de eerste tot de laatste minuut voelde ik vertrouwen. Vroeg scoren maakt het natuurlijk makkelijk. De tweede goal van Willian is één van de beste van het seizoen omdat we ruimte creëerden door in één tijd te spelen.”

Michy Batshuayi zorgde met een hakbal voor de assist voor die goal. Hazard deed zijn uiterste best om zijn maatje te laten scoren en zei achteraf dat Chelsea geen nieuwe spits nodig heeft. “We hebben met Alvaro (Morata) en Michy twee goede spitsen. En als het echt moet, kan ik ook als spits spelen. Zo lang we scoren, is er niets aan de hand en hebben we de beste aanval van de competitie.”

Eerste assist voor Musonda

Charly Musonda zorgde in het slot nog voor een bijrol door in te vallen en uit te pakken met een erg knappe assist voor Victor Moses. Zijn eerste in de Premier League.

Toch blijft Chelsea erg afhankelijk van Hazard. Als hij zijn dagje niet heeft, zoals de voorbije weken een paar keer gebeurde, zit er meteen zand in de machine. Hazard gaf toe dat het missen van de voorbereiding hem parten speelde. “Ik begon goed na mijn blessure, maar het is niet gemakkelijk top te blijven. Dat is normaal als je twee maanden voorbereiding hebt gemist. Maar ik doe elke keer mijn best. Soms lukt het, soms niet.”

Chelsea probeert zijn bepalende Belg tot een contractverlenging te verleiden, maar die houdt voorlopig de boot af. “Ik heb nog twee jaar contract en ben gelukkig hier. Ik heb het al tien keer gezegd: ik wil het seizoen uitdoen en dan kijken waar we staan.”

LEES OOK: Eden Hazard maakt jonge fan zielsgelukkig na knalprestatie