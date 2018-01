Waarom City een topper als Alexis Sanchez aan Man U laat: miljoenen voor Kevin De Bruyne

Manchester United pronkt met Alexis Sanchez en Arsenal hoopt Pierre-Emerick Aubameyang voor te stellen. Maar Manchester City houdt het bij een contractverlenging voor Kevin De Bruyne. City liet Alexis Sanchez naar United vertrekken om zijn miljoenen te investeren in ‘King Kevin’. Als alles verrekend wordt, zou De Bruyne tot 400.000 euro per week kunnen verdienen. Dat maakt hem samen met Sergio Agüero de topverdiener van City en de best betaalde Belg ooit.