CLUBNIEUWS. Franse clubs lonken naar sterkhouder Anderlecht, Oostende is middenvelder kwijt voor rest van seizoen

Buiten Kenny Saief haalde Anderlecht nog geen versterkingen. Stanciu vertrok al om geld vrij te maken voor mogelijke transfers maar nu dreigt ook sterkhouder Adrien Trebel te kunnen vertrekken. Althans als we L’Equipe mogen geloven: volgens de Franse sportkrant hebben enkel Franse (top)ploegen interesse in de Fransman. Minder goed nieuws was er bij KV Oostende voor Michiel Jonckheere. Bij Lokeren ten slotte droomt coach Peter Maes luidop van nog versterkingen.

Anderlecht: Marseille en Nice volgen Trebel

Adrien Trebel was weer bij de beteren bij Anderlecht, zoals al heel het seizoen. Dat is ook de buitenlandse teams niet ontgaan en volgens L’Equipe hebben de Franse ploegen Marseille en Nice interesse in Trebel.

Vooral L’OM – tweede in de Ligue 1 – zou deze winter nog een poging willen ondernemen om de middenvelder binnen te halen. Trebel ligt wel nog onder contract tot 2021 en moet 8 à 10 miljoen kosten. Al wordt ook Marseille-verdediger Doria aan Anderlecht gelinkt.(jug)

KV Oostende: Bossaerts is terug, Jonckheere mist rest van seizoen

Het was al een hele tijd geleden, maar tegen KV Kortrijk stond Matthias Bossaerts (foto) nog eens in de basis. En of dat de voormalige verdediger van Manchester City deugd deed. “Ik ben terug. De voorbije maanden waren moeilijk”, bekende hij. “Bij de start van het seizoen was ik niet helemaal fit. Toen ik wegging naar de nationale beloftenploeg, blesseerde ik me daar. Terug in Oostende stond ik dan zes matchen aan de kant. Het was moeilijk om terug te knokken, maar na een goede stage ben ik opnieuw 100 procent fit.”

Minder goed nieuws was er voor Michiel Jonckheere. De middenvelder ondergaat vrijdag een operatie aan de linkerhiel. Er moet kalk van de achillespees weggeschraapt worden. Jonckheere liep deze hielblessure al op in maart 2017 toen hij een trap op training incasseerde. Alternatieve behandelingen en rustperiodes volstonden blijkbaar niet. Na de operatie volgt een revalidatie van drie maanden. Zijn seizoen zit er dus op. (rpo)

Lokeren: Peter Maes hoopt nog op versterking

Peter Maes vroeg voor de winterstop versterking, maar de Limburger kreeg voorlopig enkel Jean Alassane Mendy. De Noorse aanvaller moest gisteren echter tevreden zijn met een plaatsje in de tribune. Een directe aanwinst kan je hem dus niet noemen.

“Mendy komt uit de Noorse competitie en mist wedstrijdritme”, verdedigt Maes zijn keuze. “Ik hoop de komende weken toch nog op versterking. We hebben nog veel werk voor de boeg, daar moeten we realistisch in zijn. De competitie is nog lang niet gespeeld. Nergens. Het probleem is dat we niet kunnen scoren. Nochtans creëerden we de eerste helft enkele mogelijkheden, maar de laatste pass ontbreekt.” (whb)