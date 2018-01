Minister Peeters zet procedure tegen Ryanair stop: “Bedrijf heeft zijn lesje geleerd”

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) zet de juridische procedure tegen Ryanair stop. De minister nam maanden geleden die maatregel na problemen met de vele geschrapte vluchten van de lagekostenmaatschappij. “Het bedrijf heeft zijn lesje geleerd”, luidt het in Het Laatste Nieuws.

De Ierse prijsvechter annuleerde vorig najaar massaal vluchten. Minister Peeters gaf daarop zijn administratie opdracht tot een onderzoek. Volgens Peeters had Ryanair zich schuldig gemaakt aan een gebrek aan professionele toewijding. De maatschappij had naar Nederlands- en Franstalige klanten gecommuniceerd in het Engels en onvoldoende info verstrekt over de rechten van passagiers bij annulaties.

“Ryanair heeft publiek zijn fouten erkend, alle klagers vergoed, de toegang tot het klachtenformulier verbeterd en de communicatie rond annuleringen bijgestuurd. Daarnaast werden vorig jaar bijna 1.000 nieuwe piloten aangeworven, bij de dienst die de vluchtplanning doet is de personeelsbezetting quasi met de helft verhoogd”, zegt het kabinet van de minister maandag.

Het bedrijf heeft volgens het kabinet “zijn lesje geleerd”, maar blijft waakzaam. “Daarom wordt de lopende gerechtelijke procedure tegen Ryanair stopgezet. Komen er weer nieuwe klachten, dan kan de vordering automatisch weer geactiveerd worden”.