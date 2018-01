“Nog eens duizend Amerikaanse soldaten extra in Afghanistan”

De Verenigde Staten kunnen in het voorjaar nog eens duizend bijkomende soldaten naar Afghanistan sturen. Volgens de krant Washington Post verwacht het Amerikaanse leger binnenkort 15.000 militairen in het land te hebben.

Het Amerikaanse leger bereidt volgens de krant plannen voor om deze lente duizend soldaten naar Afghanistan te sturen. De krant baseert zich daarvoor op hooggeplaatste legerfunctionarissen. Minister van Defensie James Mattis heeft het voorstel nog niet goedgekeurd. De mogelijke versterking heeft wel de goedkeuring van het leiderschap binnen het leger. De troepenversterking kadert in de strategie om de Afghaanse veiligheidsdiensten te versterken, zodat zij de taliban kunnen bestrijden.

President Donald Trump stelde in augustus zijn strategie voor Afghanistan voor. Na een jarenlange afname van de troepenaantallen, verhoogde hij de militaire aanwezigheid van 8.400 naar ongeveer 14.000 soldaten. De Verenigde Staten hebben ook onder andere de NAVO-landen gevraagd om bijkomende troepen te sturen. Enkelen hebben ingestemd. Ook België breidt zijn deelname aan de NAVO-missie ‘Resolute Support’ uit met een dertigtal bijkomende militairen, tot ongeveer negentig soldaten.

De veiligheidssituatie in Afghanistan is drastisch verslechterd sinds het einde van de NAVO-gevechtsmissie in december 2014. De taliban controleren of beïnvloeden volgens het leger opnieuw 13 procent van het land, en strijden om nog eens 30 procent.