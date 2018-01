Ontvoerde oliemagnaat krijgt levenslange celstraf

Een Vietnamese oliemagnaat die vorig jaar ontvoerd zou zijn geworden door Vietnamese agenten in Berlijn, is maandag in de hoofdstad Hanoi veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor economische misdaden en corruptie.

Trinh Xuan Thanh, de voormalige voorzitter van PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC), een dochtermaatschappij van staatsbedrijf PetroVietnam (PVN), vluchtte in 2016 naar Duitsland om een vervolging te ontlopen.

Volgens de Duitse overheid werd hij in Berlijn ontvoerd door Vietnamese agenten, nadat hij in juli probeerde asiel aan te vragen. De Vietnamese autoriteiten verklaren dat de man vrijwillig naar zijn land is teruggekeerd.

De veroordeling van maandag is gelinkt aan een contract dat Tanh ondertekende om een thermische centrale te bouwen in de noordelijke provincie Thai Binh in 2011. In het contract, waarin stond dat 66 miljoen dollar van PetroVietnam zou worden overgemaakt naar PVC, waren volgens de ingediende klacht geen realistische doelen opgenomen.

De middelen voor de fabriek werden dan ook gebruikt voor andere doeleinden, zoals het afbetalen van schulden van PVC. Het wanbeheer kostte de overheid 13 miljard dong (468.000 euro), waarvan Tanh 147.000 euro in zijn eigen zak zou hebben gestoken.

Ook Dinh La Thang, een voormalige bestuurder van PVN en ex-lid van het politiek bureau van de Communistische Partij, moest voor de rechter verschijnen. Hij zou een contract voor een elektriciteitscentrale hebben toegekend aan PVC zonder aanbesteding, en werd veroordeeld tot 13 jaar cel.