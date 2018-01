Henry Onyekuru ‘voelt liefde’ en blijft hopen na zware blessure: “Wil dit seizoen nog spelen bij Anderlecht”

Het is stil geworden rond Henry Onyekuru. De Nigeriaanse dribbelkont van Anderlecht vertrok na zijn zware knieblessure uit België en ging in de luwte bij moederclub Everton werken aan zijn comeback. Een operatie aan zijn knie lijkt voorlopig van de baan, wat eerder al een twistpunt bleek tussen beide clubs, en Onyekuru hoopt zelfs nog op speelminuten bij Anderlecht dit seizoen. Dat vertelde hij zelf op de site van de Toffees.

“Toen ik eerst geblesseerd raakte, zag het er echt slecht uit. Gelukkig bleek het niet zo erg als aanvankelijk gedacht. Hopelijk keer ik snel terug en kan ik nog dit seizoen spelen. Mijn eerste doel is terug fit zijn en het seizoen afwerken in België”, aldus Onyekuru op Evertonfc.com. Daarmee alludeert hij opnieuw op het twistpunt over een mogelijke operatie. Anderlecht stelt dat Onyekuru onder het mes moet, bij zijn moederclub Everton zijn ze een andere mening aangedaan.

“De mensen hier zorgen echt goed voor mij, het is echt fantastisch. Ik voel de liefde, daarmee zal ik ook sneller kunnen revalideren. Sinds ik hier ben toegekomen voor mijn revalidatie, glimlach ik elke dag. Ik ben hier echt blij.”