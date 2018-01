Explosie in meest actieve vulkaan van Filipijnen, overheid waarschuwt voor “mogelijk dodelijke grote uitbarsting”

Er heeft zich maandag een grote explosie voorgedaan op in de meest actieve vulkaan van de Filipijnen. De Filipijnse autoriteiten hebben intussen het alarmniveau voor de vulkaan opgetrokken van drie naar vier. Dat houdt in dat er binnen een paar dagen of uren mogelijk een dodelijke grote uitbarsting zit aan te komen.

De explosie deed zich voor in vulkaan Mayon, gevolgd door een grote rookpluim van assen en puin in de lucht. Die rookpluim verspreidt zich tot meer dan 10 kilometer ver. In sommige gebieden hebben de assen van de vulkaan de zichtbaarheid volledig beperkt.

De aanvankelijke veiligheidszone rond de vulkaan werd uitgebreid van ongeveer 2,5 kilometer naar 8 kilometer. Lessen in scholen in heel de provincie Albay werden intussen stopgezet. De overheid adviseert iedereen ook om ofwel binnen te blijven of om mondmaskers te dragen indien ze buiten komen. Meer dan 34.000 mensen in de buurt van de Mayon werden intussen geëvacueerd. De overheid waarschuwt vliegtuigmaatschappijen ook om het gebied rond de Mayon met vliegtuigen te vermijden.

Ring van Vuur

De Mayon vertoonde sinds een week weer activiteit. De vulkaan ligt zo’n 340 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Manila. De Mayon is populair bij klimmers en toeristen, maar is in de laatste 500 jaar al zo’n 50 keer uitgebarsten. Zo heeft het uitspuwen van assen in 2013 vijf klimmers gedood die de top wilden naderen.

De meest dodelijke uitbarsting was tot nu toe in 1814. Toen stierven 1.200 mensen bij een grote uitbarsting nadat het dorpje Cagsawa onder vulkanische modder werd bedolven.

De Filipijnen liggen in de zogenaamde ‘Ring van Vuur”, een gebied rond de Grote Oceaan waar veelvuldig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen optreden door de verschuiving van meerdere zones van tektonische platen in de regio. In 1991 barstte de Mount Pinatubo in het noorden van de Filipijnen nog uit. Dat was toen een van de grootste vulkaanuitbarstingen van de 20e eeuw. Zo’n 800 mensen kwamen toen om het leven.

Alert Level 4 is now raised over Mayon volcano after it released a massive cloud of volcanic ash. Alert Level 4 means explosions and hazardous eruptions may take place. Follow safety precautions to maintain well-being amid the looming eruption. #MayonPH #PRCMayonOps pic.twitter.com/1IakUYHgeX — Philippine Red Cross (@philredcross) January 22, 2018

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE