Uw brievenbus zal er straks anders moeten uitzien

Onze brievenbussen zijn niet mee met hun tijd. Een tijd waarin we steeds maar pakjes thuis willen ontvangen. Die passen niet in de gleuf en vaak ook niet in de brievenbus. “Tijd om te beginnen nadenken over nieuwe verplichte formaten van onze brievenbussen”, stelt Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Vandaag moet een brievenbus minstens 23 centimeter lang zijn en 3 centimeter hoog. Dat staat zo in de laatste wetswijziging van 2007. Dat is meer dan 10 jaar geleden. Ondertussen is de e-commerce helemaal doorgebroken. We kopen we steeds minder in de klassieke winkels en steeds meer online. Die aankopen laten we dan aan huis leveren.

20 procent past niet

Vandaag levert bpost alleen al jaarlijks meer dan 175.000 postpakketten aan huis. In bijna 20 procent van de gevallen kan onze brievenbus die pakketten letterlijk niet behappen. Omdat ze te klein zijn. “Dus tijd voor een grondige nieuwe reflectie over onze brievenbussen”, zegt het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), de onafhankelijke instantie die de overheid adviseert in verband met de post en telecommunicatie.

Het BIPT doet nog niet meteen voorstellen over de nieuwe gewenste afmetingen van onze brievenbussen. Het schrijft in zijn aanbevelingen wel: “Het Ministerieel Besluit van 20 april 2007 heeft als onderwerp het vastleggen van de afmetingen van particuliere brievenbussen zodat de aanbieders van postdiensten hun dienst optimaal kunnen leveren. Echter, sinds 2007 heeft het postale landschap aanzienlijke evoluties gekend. Wijzigende postproducten en leveringsmogelijkheden zorgen ervoor dat het huidige wettelijk kader te beperkt is. ” Met andere woorden: het formaat van onze brievenbussen is niet meer mee met zijn tijd.

Nog niet meteen afbreken

Het verplichte formaat waaraan onze brievenbussen moeten beantwoorden, is de bevoegdheid van de federale minister van Telecom en Post Alexander De Croo (Open VLD). Volgens de woordvoerder van de minister is het nog te vroeg om nu al uitspraken te doen over het nieuwe verplichte formaat van onze brievenbussen. En dus zeker ook nog te vroeg om al meteen hamer en koevoet boven te halen om onze oude brievenbussen af te breken.

De slimme brievenbus kan je met een code openen. Foto: pvw

“Er wordt eerst een denkronde opgestart met alle belanghebbenden: bpost, consumentenverenigingen en producenten. Die denkronde gaat niet alleen over de brievenbussen aan onze voordeuren, Het zal ook gaan over zogenaamde slimme brievenbussen die vanop afstand kunnen geopend worden met een code. Maar we moeten ook gaan nadenken over de wijzigende woningbouwzones. We moeten rekening gaan houden met koppelwoningen, gekoppelde brievenbussen op openbare gebieden en faciliteiten die bepaalde ondernemingen bieden aan het publiek of aan hun eigen cliënteel en personeel”, aldus de woordvoerder van De Croo.