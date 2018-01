Digital storyteller worden?

“Twee opleidingen digital storytelling liggen sinds 2016 op je te wachten”, zegt Pieter Blomme, docent digital storytelling, RELAAS-podcaster en bestuurder bij radiozender Urgent.fm. “Verplichte kost als je getriggerd wordt door verhalen via internet. Je leert er alles over interactiviteit, bloggen, vloggen, VR, videoverhalen via Snapchat … alles om engagement of ‘agency’ te bereiken bij je doelpubliek.” In februari start een nieuw postgraduaat.

Hoe kom je met je publiek in contact en hoe kunnen zij mee een verhaal creëren? “Zelf keuzes maken of bepalen kun je al met likes en comments. Denk aan communities rond televisieseries zoals Game Of Thrones, waar je suggesties kunt doen over het scenario en waar je je eigen fan fiction bedenkt“.

Daarover kom je alles te weten via twee postgraduaten digital storytelling: aan Artevelde Hogeschool en aan KASK School of Arts. Voor het tweede is Pieter Blomme opleidingsverantwoordelijke. “Bij Artevelde is de opleiding toegepast en functioneel, ideaal om als digital storyteller in een bedrijfscontext aan de slag te gaan. Aan het KASK werk je persoonlijk, experimenteel en creatief. Via blended learning leer je diverse programma’s gebruiken en live opdrachten uitvoeren. Een postgraduaat leidt naar een getuigschrift, niet naar een diploma. Vaak wordt een postgraduaat gecombineerd met een job.”

Nieuw postgraduaat

Aan de Arteveldehogeschool start in februari 2018 een nieuw postgraduaat rond digital content and journalism. Welke diploma’s leiden naar het postgraduaat? “Heel divers: marketeers, geschiedkundigen, gaming developers, … We hebben een filosoof, een fotograaf, een modeprofessional. Storytelling is de verbindende factor. Wie bij ons in de opleiding zit, kan extra ervaring opdoen binnen Chase, de community waar digitale verhalenvertellers onder begeleiding aan de slag kunnen om digitale verhalen te maken rond urban culture.”

>

>

>