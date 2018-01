Midweekspeeldag belooft opnieuw richtinggevend te worden voor play-off I

Brussel - De clubs in de Jupiler Pro League staan komende week voor twee speeldagen. Naast de traditionele speelronde in het weekend, wordt er ook midweeks gespeeld. Het zwaartepunt van de speeldag ligt woensdag met vier wedstrijden.

Dinsdag trapt de Jupiler Pro League al opnieuw af met STVV-KV Mechelen, Zulte Waregem-Standard en Moeskroen-Kortrijk. Met respectievelijk STVV, Standard en Kortrijk staat er in elk van de drie wedstrijden een play-off I-kandidaat op het veld. STVV verdween afgelopen weekend uit de top zes, na de nederlaag bij Waasland-Beveren (3-1). De Kanaries konden al niet meer winnen sinds eind oktober en hopen tegen KV Mechelen, dat als ook voorlaatste dringend punten nodig heeft, eindelijk nog eens een driepunter te pakken.

Die zesde plaats werd zaterdag ingenomen door Standard. De Rouches begonnen het jaar goed met een late zege tegen Eupen (3-2). De tegenstander van dinsdag, Zulte Waregem, pakte de volle buit in Mechelen (0-2). In het burenduel Moeskroen-Kortrijk zal Glen De Boeck als Kortrijk-coach niets liever dan de drie punten meenemen bij zijn voormalige werkgever, Moeskroen. De Kerels staan als tiende ook maar op drie punten van play-off I.

Woensdagavond wordt het vooral uitkijken naar Antwerp-AA Gent. De Great Old liet zondag in extremis een overwinning liggen tegen Club Brugge (2-2) en zakte zo naar de vijfde plaats, met evenveel punten als Gent. De Buffalo’s hadden later die avond weinig moeite met Lokeren in de Oost-Vlaamse derby (3-0).

Voorts wacht Racing Genk, na de nederlaag tegen Anderlecht (0-1), de verplaatsing naar Lokeren en ex-coach Peter Maes en ontvangt Anderlecht Waasland-Beveren. Zowel Genk (negende) als Waasland-Beveren (achtste) zijn nog in de running om play-off I. Rode lantaarn Eupen tegen nummer twee Charleroi is de laatste affiche van woensdag.

Competitieleider Club Brugge sluit de midweekspeeldag donderdag af met een West-Vlaams onderonsje tegen KV Oostende. Blauw-zwart leed in Antwerp zijn eerste puntenverlies in anderhalve maand, maar kan in eigen huis nog steeds bogen op een uitstekende thuisreputatie.