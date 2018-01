Amazon alweer in opspraak: bedrijf ontslaat medewerkers om middernacht en laat hen 6 uur in de vrieskou op bus wachten

Amazon komt nog maar eens in opspraak omwille van de werkomstandigheden binnen het bedrijf. Een moeder van vier vertelt in de Britse krant The Mirror dat zij en enkele collega’s tijdens hun nachtshift rond middernacht op staande voet zijn ontslagen. Om het allemaal nog erger te maken, moesten de werknemers zes uur lang buiten in de koude wachten tot de eerste bus langskwam om hen naar huis te brengen.

“Dit is echt smerig”, aldus de 39-jarige Christina Vango, tot voor kort medewerkster van het Amazon-warenhuis in Tilbury (Essex). “Ons contract liep pas binnen een maand af, maar we hadden wel al geruchten gehoord dat er mogelijk jobs geschrapt zouden worden. Iedereen was nerveus, maar we werden gerustgesteld door de managers: we hadden niets te vrezen, zeiden ze.”

Nog geen tien minuten later, rond middernacht en ongeveer halfweg haar werkdag, werd de Britse moeder van vier op de schouders getikt. “Ze vroegen me of ik even kon meekomen, samen met enkele andere collega’s. Toen kregen we het slechte nieuws te horen.”

Vango, die sinds oktober vorig jaar bij Amazon werkte als inpakker, en haar collega’s moesten begin januari het bedrijf meteen verlaten. Ze werden letterlijk op straat gezet, kort na middernacht, in de Engelse vrieskou. “Ik woon gelukkig niet ver af en na 25 minuten wandelen was ik thuis. Enkele collega’s hadden echter minder geluk. Zij waren met het openbaar vervoer naar het werk gekomen en konden dus niet meteen naar huis: om middernacht rijden er geen bussen. De eerste bus kwam pas om 6 uur ’s ochtends. Mijn collega’s hebben al die tijd moeten wachten in de vrieskou.”

Bij Amazon ontkennen ze de beschuldigingen als zijnde “tegenstrijdig met het bedrijfsbeleid”. “Het gaat om tijdelijke medewerkers die werden aangeworven om een handje te helpen tijdens de drukke eindejaarsperiode”, aldus een woordvoerder. “Zij wisten dat hun opdracht eindigde na de feestdagen. En als een shift eindigt op een moment dat er geen openbaar vervoer is, dan bieden wij zelf transport aan in de vorm van een bus of een taxi.”

Bestolen, ontslagen en moeten opdraaien voor de kosten

Het is zeker niet de eerste keer dat de webwinkelreus in opspraak komt. Op 28 december van vorig jaar beweerde een Amazon-koerier nog dat hij tijdens zijn werkdag overvallen was in Coventry, waarna hij meteen werd ontslagen en nog zelf voor de kosten van de gestolen pakjes moest opdraaien. Enkele weken eerder had een undercover journalist ook al aan het licht gebracht dat medewerkers van Amazon zo uitgeput waren dat ze al rechtstaand in slaap vielen. Toen dat aan het licht kwam, “compenseerde” Amazon de overlast met chocolaatjes.