De code is gekraakt. Antwerp-trainer Laszlo Bölöni heeft 89 minuten getoond hoe je de geoliede machine van Club Brugge aan banden kan leggen. We zijn benieuwd of andere ploegen deze speelwijze nu zullen kopiëren tegen Club Brugge. Het bijna perfecte plannetje van Laszlo Bölöni ontleed.