Rode Duivels kennen woensdag hun tegenstanders in de gloednieuwe UEFA Nations League

Brussel - Woensdag (12u) vindt in het Zwitserse Lausanne de loting plaats voor de UEFA Nations League, de nieuwe landencompetitie die in september 2018 begint.

Dankzij hun hoge UEFA-coëfficiënt belandden de Rode Duivels in pot 1 van de A-divisie, samen met Duitsland, Portugal en Spanje. De A-divisie is de hoogste van de vier divisies in de competitie die in de plaats komt van de vriendschappelijke interlands. De troepen van Roberto Martinez zullen het opnemen tegen een ploeg uit pot 2 (Frankrijk, Engeland, Zwitserland of Italië) en één uit pot 3 (Polen, IJsland, Kroatië of Nederland).

Op die manier worden vier poules met drie landen gevormd. De groepsmatchen worden gespeeld in september, oktober en november 2018. De vier groepswinnaars in de A-divisie stoten door naar de UEFA Nations League Finals (halve finales, troosting en finale) in juni 2019. De vier landen die in hun poule op de laatste plaats eindigen, zakken naar de B-divisie. De rode lantaarns uit divisies B en C degraderen eveneens, de groepswinnaars uit B, C en D promoveren naar een hogere divisie.

In elk van de vier divisies is een ticket te verdienen voor het EK van 2020. In een play-offronde, die plaatsvindt in maart 2020, strijden de groepswinnaars hiervoor. Als een poulewinnaar zich al via de gewone EK-voorronde heeft geplaatst, wordt die vervangen door het volgende hoogst gerangschikte team.

De UEFA Nations League werd op 27 maart 2014 unaniem goedgekeurd tijdens het UEFA-congres in de Kazachse hoofdstad Astana. De nieuwe competitie werd in het leven geroepen om het interlandvoetbal aantrekkelijker te maken, gezien de geringe populariteit van de oefeninterlands.