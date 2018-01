Vrouw (33) “bevalt” 10 dagen na haar overlijden nog van haar baby

De 33-jarige Nomveliso Nomasonto Mdoyi overleed plots na klachten van kortademigheid in haar huis in Mthayisi in Zuid-Afrika. De mama van vijf kindjes lag opgebaard in een mortuarium te wachten op haar begrafenis, toen een medewerker een dag voor haar begrafenis een dode baby tussen haar benen vond. Dat schrijven verschillende lokale media.

De familie van Nomveliso dacht dat de vrouw kerngezond was. Ze had dan wel klachten over kortademigheid, niemand had kunnen inschatten dat de vrouw haar laatste dagen tegemoet ging. Plots stierf de mama van vijf kinderen op 33-jarige leeftijd. Een zware klap voor haar naasten, die onverwacht moesten rouwen.

“We waren zo gechoqueerd en angstig”

Een dag voor haar begrafenis kregen ze echter een nieuwe schok te verwerken. “Toen we haar lichaam van de brancard in het mortuarium in haar kist wilden leggen, zagen we plots een pasgeboren baby tussen haar benen liggen”, vertelt Fundile Malana, de begrafenisondernemer van Lindokuhle Begrafenissen.

“Het kindje was dood. We waren zo gechoqueerd en bang dat we zelfs geen tijd hadden om te kijken naar het geslacht van de baby. Ik doe dit werk al meer dan twintig jaar, maar ik heb nog nooit gehoord van een vrouw die na haar dood bevalt”, aldus Malana. Het pasgeboren baby’tje werd samen met haar moeder gecremeerd en begraven, één dag na de “geboorte”, tien dagen na het overlijden.

Geen hekserij

Enkele buurtbewoners spraken angstig over hekserij, maar de wetenschap heeft een verklaring voor dit uitzonderlijke fenomeen. Wanneer een zwangere vrouw sterft, kan er een “kistgeboorte” of postmortale foetale extrusie volgen. Bij een overlijden komen er gassen en zuurstof vrij, terwijl weefsels zwakker worden. Dat zorgt ervoor dat het lichaam opgezwollen wordt, ongeveer vijf dagen na de dood. De druk in het lichaam kan dan zo sterk zijn dat het “een geboorte” bij een zwangere vrouw kan forceren. Het kindje heeft geen overlevingskans, omdat de moeder dan al overleden is.