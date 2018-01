Aanvaller knijpt verdediger in edele delen, diens reactie is echter weergaloos

Denzel Dumfries vocht in het Nederlande duel tussen Vitesse en Heerenveen (1-1) heel wat felle duels uit met Tim Matavz. De Sloveense huurling van Chelsea ging daarbij enkele keren over de schreef: hij plantte een elleboog in het gelaat van de 21-jarige verdediger en greep even later ook in zijn geslachtsdelen. De reactie van Dumfries? “Het is ook moeilijk om ernaast te grijpen...”