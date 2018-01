GERUCHTEN. West Ham was in België voor Dendoncker, belangstelling in Batshuayi blijft

Binnen tien dagen sluit de transfermarkt alweer onherroepelijk. De voetbalclubs hebben nog anderhalve week om hun slag te slaan, zo ook het Engelse West Ham. De Hammers stuurden afgelopen weekend assistent-coach Stuart Pearce naar Genk om Leander Dendoncker te zien spelen bij Anderlecht. Intussen heeft Manchester United Alexis Sanchez nog steeds niet voorgesteld, papierwerk steekt een stokje voor de definitieve transfer. Bij Dortmund speuren ze de markt dan weer af naar een nieuwe spits, als Aubameyang definitief zou vertrekken. Uw dagelijkse portie geruchten!

West Ham wil Dendoncker (of niet?)

Premier League-club West Ham blijft flirten met Leander Dendoncker. De Hammers, momenteel op een elfde plaats in de stand, zoeken een nieuwe middenvelder om de laatste seizoenshelft aan te vatten en om hun blessureleed een beetje te verzachten. Het is maar de vraag of West Ham echt wil doordrukken voor Dendoncker: Anderlecht vraagt tot 25 miljoen euro en Dendoncker speelt eigenlijk niet meer als centrale middenvelder - wel als verdediger - bij paars-wit.

In de tribunes van de Luminus Arena zat zondagavond dan ook Stuart Pearce, assistent-coach bij West Ham en zelf jarenlang een meedogenloze verdediger bij Nottingham Forest, Newcastle en West Ham. Hij werd door manager David Moyes naar Limburg gestuurd om te zien of Dendoncker een meerwaarde kan vormen op hun middenveld. Deze week staat een vergadering op het programma, en daar zal de Rode Duivel ongetwijfeld ter sprake komen.

Alexis Sanchez poseert al

De transfer van Alexis Sanchez is op enkele punten en komma’s na helemaal rond. Meer zelfs: een gelekte foto van in Old Trafford toont hoe de Chileen al poseerde met zijn nieuwe shirt - met rugnummer 7, of wat had u gedacht? Officieel is Sanchez nog geen Red Devil, daarvoor moet het papierwerk afgerond zijn. Daarvoor moet hij eerst terug afreizen naar Londen, want in Manchester is er geen kantoor die de Chileen een werkvergunning kan uitreiken.

Leaked photo from Alexis Sanchez’s Manchester United media shoot today.



Looks like he has taken the no.7 shirt. pic.twitter.com/KylHSc0X3Y — Transfer Related (@TransferRelated) January 21, 2018

Dzeko als vervanger voor Batshuayi?

De Bosniër Edin Dzeko wordt al een tijdje gelinkt aan een transfer naar Chelsea. De Blues zouden 50 miljoen euro plus een uitleenbeurt van Michy Batshuayi bieden voor de Bosniër en linksback Emerson Palmieri. Roma zou niet weigerachtig staan tegenover een verkoop van Dzeko, want coach Di Francesco bleef op de vlakte over zijn toekomst - terwijl de transfer van Nainggolan wél onbespreekbaar is.

Een andere piste voor Michy Batshuayi is Dortmund, want de Borussen lijken hun nukkige spits Pierre-Emerick Aubameyang van de hand te doen aan Arsenal. De Gunners wachten tot Manchester United de transfer van Alexis Sanchez afrondt, voordat de dominosteentjes helemaal vallen doorheen Europa. Als Aubameyang naar Arsenal trekt, denkt Dortmund in eerste instantie aan Olivier Giroud. De Fransman is op de bank verzeild in Londen, dus zou een straight swap een logische keuze zijn. Plan-B is Batshuayi.