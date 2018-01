Henry Onyekuru: “Ik hoop er tijdens de play-offs te staan”

Landskampioen Anderlecht houdt geen rekening meer met een terugkeer van Henry Onyekuru op de Belgische velden, maar de Nigeriaan zelf blijft ambitieus. “Ik hoop er op het einde van het seizoen te staan”, liet Onyekuru, die momenteel revalideert bij zijn moederclub Everton, op de website van de Toffees optekenen.

Anderlecht slaagde er deze zomer in Henry Onyekuru voor een seizoen te huren van de Engelse topclub Everton, dat hem had weggeplukt bij Eupen. Met negen goals in negentien competitiewedstrijden was de Nigeriaan meer dan eens een lichtpuntje bij het zoekende Anderlecht. Tot op 22 december in de thuiswedstrijd tegen Eupen het noodlot toesloeg en Onyekuru een zware knieblessure opliep.

In eerste instantie leek zijn seizoen voorbij, maar zelf ziet Onyekuru het anders. “Het zag er inderdaad slecht uit. Ik was in het begin heel ongerust, maar sinds ik de revalidatie ben gestart, gaat het beter. Gelukkig was de blessure niet zo zwaar als we in eerste instantie hadden gedacht. Ik kan elke dag lachen. Ik hoop dat ik op het einde van het seizoen terug op het veld zal kunnen staan. Ik wil het seizoen nog afmaken bij Anderlecht. Nadien is er de voorbereiding op het WK (waar Onyekuru met Nigeria hoopt aanwezig te zijn, red).”

Na het WK volgt normaal gezien opnieuw een terugkeer naar Everton, waar hij vorige zomer een vijfjarig contract tekende. “Ik wilde absoluut naar de Premier League”, bekende de Nigeriaan. “Het is niet alleen het spel, maar ook de passie voor het voetbal in dit land. Everton is een club die altijd wil winnen. Ik wil me hier nog verder ontwikkelen.”