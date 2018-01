Aanklacht leest als een horrorverhaal: drie Nederlandse mannen moesten de zwaarste martelingen doorstaan

Een Nederlandse rechtbank moet zich deze week buigen over een gruwelijke zaak. Drie mannen, allemaal twintigers, werden bijna twee jaar geleden opgesloten en dagenlang mishandeld, verkracht en gemarteld. De hele aanklacht, gericht tegen zes verdachten, leest als een waar horrorverhaal.

De drie slachtoffers, van wie er twee woonbegeleiding kregen, werden in de zomer van 2016 meerdere dagen vastgehouden in verschillende woningen op het Nederlandse eiland Goeree-Overflakkee. Wat ze in die tijd moesten doorstaan, tart alle verbeelding. Ze werden meermaals verkracht, ze werden gedwongen afwasmiddel te drinken, bij een van hen werden de haren uit zijn hoofd getrokken, er werd op hen geurineerd...

Eén slachtoffer kreeg het nog zwaarder te verduren dan de anderen, aldus het Openbaar Ministerie. Hij werd in juli 2016 onder schot gehouden, terwijl de daders ermee dreigden met een kniptang zijn oren, vingers en zijn penis af te knippen. De man werd ook gedwongen de uitwerpselen van een kat en van een van de andere verdachten op te eten en er werd geprobeerd om de man te doden door zijn keel dicht te knijpen. Ook hij werd meermaals verkracht, waarvoor de daders onder meer een fles en een honkbalknuppel gebruikten.

Heb veel heftige rechtszaken bijgewoond, maar dit slaat werkelijk alles!

Verdachte heeft verklaard te zijn verkracht met een honkbalknuppel. Verdachten doen allemaal maar alsof het best meevalt allemaal.... — Sander Sonnemans (@SonnemansAD) 22 januari 2018

In totaal staan zes verdachten, vijf mannen en een vrouw, allemaal tussen de 25 en de 46 jaar, terecht voor de feiten. Ze zouden de slachtoffers kennen. Tot vandaag was niet duidelijk wat hun motief was, maar tijdens de zitting van maandag zou gebleken zijn dat het om een vergelding wegens vermeend kindermisbruik ging.