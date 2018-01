Boze passagier schrijft klachtenbrief over schaarsgeklede stewardessen: “Ik kon haar borsten zien”

Een passagier van AirAsia heeft een woedende klachtenbrief neergepend, omdat de stewardessen op het vliegtuig volgens haar “schandalig gekleed waren”. June Robertson uit Wellington in Nieuw-Zeeland is hard, zo schrijft The Malaysian Digest: “Ik vond het echt walgelijk, niet iedereen apprecieert dat.” Haar brief veroorzaakt een schokgolf van reacties.

Robertson, een arts van middelbare leeftijd, reist twee keer per jaar naar Maleisië. Ze besloot naar de Maleisische senator Hanafi Mamat te schrijven, om haar ongenoegen uit te drukken over haar meest recente vlucht.

“Beledigd”

Met de mannen had ze geen probleem, die waren strak in het pak. “Ik voelde me echt beledigd door de extreem korte rokjes van de vrouwelijke stewardessen van Air Asia”, schrijft de vrouw. “Andere vliegtuigmaatschappijen schrappen rokjes die te kort zijn.”

In de luchthaven van Kuala Lumpur bleef de vrouw naar eigen zeggen helemaal gechoqueerd achter. “Eén van de stewardessen bukte in de supermarkt om iets van het rek te nemen. Ik kon haar ondergoed zien, verschrikkelijk! Toen ik op een andere vlucht in eerste klasse vloog had één van de dames haar blouse openstaan, waardoor ik het bovenste van haar borsten kon zien. Ik heb haar gevraagd om zichzelf te bedekken, want ze moest zich over ons buigen.”

Haar brief sloot de vrouw hevig af: “Eén van de dingen die we leuk vinden aan Maleisië is het feit dat jullie vrouwen zich niet kleden als prostituees en dat mensen zo respectvol zijn ten opzichte van elkaar.”

“Te sterk opwinden”

Bij de Maleisische senator Mamat dacht de Nieuw-Zeelandse aan het juiste adres te zijn. Hij kwam immers vorige maand al met een gelijkaardige ergernis naar buiten. Volgens hem zouden de stewardessen een uniform moeten dragen dat de regels van de islamitische wet, de sharia volgt. Dat is volgens hem nodig, omdat reizigers anders de verkeerde eerste indruk krijgen van hun land. De huidige outfits Bij AirAsia en Firefly zouden passagiers “te sterk opwinden”.

Op sociale media noemen heel wat mensen haar klachten conservatief en denigrerend.